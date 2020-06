Proponen conformar un Consejo Económico y Social en la Provincia

El senador de Juntos por el Cambio por la 5° sección electoral, Lucas Fiorini, presentó un proyecto con el objetivo de crear un Consejo Económico y Social en la Provincia de Buenos Aires. Se trataría de un órgano colegiado de participación ciudadana, de carácter consultivo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de todas las instituciones del Gobierno que así lo requieran.

Fiorini adelantó a diario Hoy que basó su proyecto en antecedentes “no sólo en Argentina, sino en distintos lados del mundo”. En esa línea, aseguró: “El secreto para que funcione bien es que no esté conformado por la conducción política clásica. No porque no sea importante, porque la conducción siempre termina siendo política, pero es necesario un ámbito que sea algo más que la clásica representación parlamentaria o ejecutiva”.

El legislador sostuvo que la crisis inexorable que sobrevendrá en materia económica, laboral y social, tras las medidas de cuarentena por la Covid-19, “requiere preparar de la mejor forma posible las herramientas que pueden ayudar en los difíciles momentos que se avecinan”.

“El Consejo Económico y Social nace de la imperiosa necesidad de ámbitos que colaboren en la escucha directa de las distintas realidades, que ayuden en la articulación de las crecientes necesidades sociales, que intercambien visiones y proyectos de reactivación económica y laboral, que lleguen a consensos y acuerdos entre los distintos protagonistas de la vida comunitaria”, afirmó Fiorini.

Asimismo, el senador planteó que la idea del proyecto no es “fomentar la grieta”, sino “ver la política y la sociedad”. Agregó: “No hay que incentivar el odio. Insisto en que tienen que haber ámbitos que propicien el diálogo, porque de lo contrario las posturas terminan siendo de un antagonismo muy tóxico”.

Cómo estaría conformado

El proyecto plantea un Consejo de 26 integrantes, de los cuales sólo dos pertenecerían a la clase política: presidente (el vicegobernador provincial, en este caso Verónica Magario) y vicepresidente, designado por el partido o frente opositor que cuente con mayor representación en la Legislatura de la Provincia. También contaría con un secretario ejecutivo elegido por mayoría simple por el Consejo.

Luego estarían los consejeros, propuestos por las instituciones y organizaciones respectivas con mandato por dos años y cuya función será ad honorem. Los consejeros serían representantes de centrales sindicales de trabajadores, organizaciones empresariales, colegios, consejos, entidades representativas de profesionales y otras instituciones representativas de la vida económica y social de la Provincia.

Los integrantes durarían dos años en su representación dentro del Consejo, salvo cambio previo determinado por su organización o sector, y los cargos de los miembros del Consejo serían ad honorem.