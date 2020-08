Provincia define si extiende su canje de deuda

La provincia de Buenos Aires deberá definir en estas horas si extiende por sexta vez el plazo de aceptación de su oferta de reestructuración de deuda por U$S 7.148 millones, una negociación que será clave para definir el futuro de los bonos que otras once provincias del país buscan renegociar, por más de U$S 6.000 millones.

Encaminado el acuerdo de deuda a nivel nacional, tanto en legislación local como extranjera, le toca el turno a las provincias de despejar su panorama de vencimientos para los próximos años, atentos a las limitaciones que dejó el coronavirus en la recaudación de las arcas provinciales.

El pasado 23 de abril, Buenos Aires propuso a sus acreedores un canje de su deuda en ley extranjera, U$S 7.148 millones (casi el 70% de la deuda bruta provincial), por nuevos bonos con un período de gracia de tres años, un recorte del 55% en intereses y del 7% en capital, además de la extensión de la vida promedio de los bonos a 13 años.

Este viernes venció el quinto plazo de prórroga de la oferta a los acreedores y hoy el gobierno bonaerense deberá informar si la extiende, en las mismas condiciones, o con algún cambio.