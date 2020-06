Quiénes son los 403 periodistas espiados por Macri

En las últimas horas se conoció el listado de 403 periodistas y trabajadores de prensa acreditados para el G-20 que fueron espiados de manera ilegal por la gestión de Mauricio Macri.

La interventora de la AFI, Cristina Caamaño, realizó la denuncia judicial contra las autoridades de la AFI y el ex presidente Mauricio Macri, como responsable de la actividad de inteligencia.

La nueva denuncia da cuenta de la vigilancia que hacía la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) no solo sobre 403 periodistas, sino también sobre 28 académicos, 58 empresarios y personalidades de la sociedad civil. El listado de los espiados incluye también una "ficha ideológica" de cada uno.

La denuncia quedó radicada en el Juzgado Federal 11 a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi. Allí se solicita la declaración indagatoria de los agentes involucrados (cuyos nombres se mantienen en reserva por la Ley de Nacional de Inteligencia); del ex director general de la AFI Gustavo Arribas; de la ex subdirectora, Silvia Majdalani, y del ex presidente Mauricio Macri, “en su calidad de responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional”.