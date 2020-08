Se aprobó en la Cámara de Diputados bonaerense la Ley de Endeudamiento

Luego de que la semana pasada haya fracasado el debate, porque la oposición quería saber a dónde iba a ir la plata, la Cámara de Diputados bonaerense aprobó por mayoría de dos tercios el proyecto de Ley de Endeudamiento. De esta manera, se podrá contraer deudas por $28.000 millones y U$D500 millones. Al cierre de esta edición se debatía en el senado en una sesión que comenzó cerca de las 23.

“Es muy importante que hayamos podido lograr un consenso en torno a la Ley de Financiamiento, que es clave para afrontar problemas estructurales para la Provincia en términos económicos y sociales”, dijo Federico Otermín, miembro de la Cámara, quien destacó la aprobación del proyecto de ley de Financiamiento enviado por el Ejecutivo.

Por su parte, el jefe del bloque del Frente de Todos, Facundo Tignanelli, celebró que “haya primado una lógica donde lo que importe es la responsabilidad política para llevar tranquilidad a los y las bonaerenses, y no la de salir a buscar votos en el medio de una pandemia como planteó la exgobernadora. Si no se sancionó antes fue porque no existía síntesis en la fuerza política opositora”.

El diputado de la oposición, Daniel Lipovetzky, contó que está satisfecho porque se ha logrado que “los recursos que se obtengan por endeudamiento no sean un cheque en blanco, estableciendo claramente el destino de los mismos”. Lipovetzky añadió que, a la vez, acordaron “una ayuda a los municipios por 3.000 millones de pesos, correspondiente a los meses de julio y agosto”.

El principal cambio de la nueva ley que se dio fue en el artículo 1°, para los municipios. Se estipula que “contarán con un período de gracia hasta el 31 de diciembre de 2020 y que podrán extenderse hasta dieciocho (18) meses” en la devolución de los préstamos que el gobierno de la Provincia les brindó como asistencia para afrontar la emergencia sanitaria por la pandemia.

Además, se agregó un párrafo en el que señala que los mismos no se deberán aprobar por ordenanza municipal.