Se difundió un audio donde la diputada Fernanda Vallejos carga contra Alberto

En medio de la delicada situación que vive la coalición de gobierno tras la derrota en las P.A.S.O del domingo, se difundió un audio de la diputada Vallejos donde carga contra el presidente Alberto Fernández donde lo llamó "enfermo", "ocupa" y "mequetrefe", entre otras duras palabras.

"Todos esperábamos que el enfermo de Alberto Fernández, el ocupa de Alberto Fernández, el lunes a las 8 de la mañana estuviera haciendo una conferencia de prensa con todas las renuncias sobre la mesa y no que diga que había escuchado el mensaje de las urnas, como hizo hipócritamente. Se ve que además de ciego es sordo porque jamás ha escuchado nada", dijo al respecto.

"No hay conducción política en el Gabinete” porque Santiago Cafiero es un payaso", agregó y acusó al presidente de estar " atrincherado en la Casa de Gobierno es un ocupa porque no tiene votos ni legitimidad. No lo quiere nadie", disparó.

"Mirá si alguien va a votar a este mequetrefe que no sirve para nada, no tiene la mas mínima formación política y mucho menos sensibilidad social", advirtió.

También cargó contra el ministro Guzmán: "se cae de maduro que si hiciste una tan mala política económica, el primero que tendría que haber presentado la renuncia fue el ministro de Economía”.

Además culpó al gobierno de subordinar la política económica al FMI y no a la política sanitaria: "la política económica se debió subordinar a la política sanitaria no a la reducción del déficit fiscal y a cumplir con el mandato del FMI".

"Hizo un presupuesto donde se partía de la premisa de que en marzo terminaba la pandemia, eso era una mentira que todos sabíamos", reveló.

"El mandato del pueblo es nuestro capital político. No el de Alberto Fernández marchando por Nisman o diciendo que Cristina era una psicópata, asesina, corrupta y ladrona, es obvio que la gente no iba a venir a aplaudirnos, algunos lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo", concluyó.

Las disculpas

Dada la repercusión de sus palabras, Vallejos pidió disculpas por sus palabras con un descargo en twitter:

"Me entero que se filtró una conversación privada donde, en el marco de la angustia que a muchos y muchas nos generó el resultado del domingo que dio cuenta del sufrimiento de nuestro pueblo y de que no pudimos satisfacer sus aspiraciones, tuve expresiones realmente impropias.", se disculpó.

"Lamento haber agraviado a compañeros con mis palabras y hago públicas las disculpas del caso. Estoy segura que, en ámbitos PRIVADOS, como humanos que somos, todos hemos tenido exabruptos en nuestras vidas, propios del fragor del momento, de los que hemos tenido que arrepentirnos.", puso en sus redes sociales.

"No hay mucho más para decir, más que lamentar también, la utilización de conversaciones del ámbito de lo estrictamente privado, dadas en un momento muy particular.", concluyó.