“Si hay mucha circulación, la situación de CABA se puede agravar”

No solamente son los funcionarios bonaerenses los que creen que el foco del problema se encuentra en la Capital Federal. El secretario de Calidad en Salud del Ministerio de Salud de la Nación, Arnaldo Medina, fue tajante al indicar: “Si hay mucha circulación la situación de la ciudad de Buenos Aires puede agravar. Seguramente no hay que abrir nada más”. “En la medida que haya más actividad esto se dificulta” remarcó y buscó llevar un poco de tranquilidad al sostener que “el aumento de los casos está dentro de lo esperable. Sabíamos que no había llegado el pico de casos”.

Ante los posibles escenarios que se pueden presentar si la pandemia avanza a paso firme, el funcionario dijo: “La inmunidad de rebaño no es un escenario buscado por el Gobierno pero en la medida en que el virus circula habrá inmunidad en la población”.

De todas formas, recalcó: “El sistema de salud está preparado. Siempre quisiéramos tener más tiempo pero estamos preparados” e informó: “A fines de junio vamos a llegar con más de 12.000 camas críticas. Tenemos un gran margen”.

Sobre la actualidad, Medina comunicó: “Hay 172 pacientes en camas críticas con Covid-19 y tenemos 5.000 disponibles. Es un gran margen” y aseveró: “En el tema insumos hemos tenido una respuesta magnífica del sistema productivo de la Argentina”.