“Si la movilidad no se reduce, los contagios no bajan y el sistema de salud no puede sostener más la situación”

La directora del hospital Noel Sbarra (ex Casa Cuna), Dra. Liliana Fishkel, junto a sus pares del San Roque de Gonnet, Dra. Josefina Saintout, del San ­Martín, Dra. Graciela Ramos, del San Juan de Dios, Dra. Noemí Logiurato, y del Rossi, Dra. María Cecilia Jaschek, brindaron una conferencia de prensa conjunta para informar sobre la situación dentro de las Terapias Intensivas de los nosocomios públicos de la ciudad de La Plata, que además son centros de referencia para todo el territorio bonaerense.



En ese marco, las profesionales compartieron un informe de la ocupación de camas de Terapia Intensiva en los hospitales, que alcanza un promedio del 85%. El dato preocupante, según remarcó la Dra. Saintout, tiene que ver con que “cuando las camas se desocupan, se desocupan por fallecimientos. Tenemos la misma cantidad de fallecidos en lo que va de este año que en todo el año pasado, y lo peor es que además la población afectada es mucho más joven, sin morbilidades ni patologías previas”.



Luego de conocidas las cifras de ayer, con 494 muertes y un nuevo récord de 39.652 casos diarios, y mientras se aguardan las decisiones del Gobierno nacional en torno a un posible endurecimiento de las restricciones, la Dra. Liliana Fishkel le dijo a diario Hoy: “No sé si vale la pena hablar de restricciones porque no se están cumpliendo. Las restricciones van acompañadas de controles, y si no los hay, no hablemos más de restricciones. La movilidad influye proporcionalmente con el número de contagios, esto se ve con una aplicación de Google donde se puede seguir cómo se mueven los celulares, vemos cómo esta mancha de aceite se expande y ves la movilidad del contagio... La salida es colectiva, no es responsabilidad individual, sino social”.



En ese sentido, reiteró la importancia de la vacunación: “Es una responsabilidad social, el que no se quiere vacunar no se perjudica a sí mismo, sino a su grupo familiar, a sus amigos. La vacunación es solidaria y necesitamos vacunar a la mayor cantidad de gente posible, si no, es imposible sostener el sistema de salud con estos números de contagios”.



La Dra. Ramos agregó además, en diálogo con este multimedio, que “a mayor circulación, mayor contagio, y eso se traduce en mayor cantidad de internados y de ocupación de camas. El personal de salud está cansado, está muy cansado, agotado, y necesita que lo ayuden, y la manera de tratar de cuidarse es que no haya más circulación porque el virus va con las personas, circula con las personas; si las personas se cuidan, no puede seguir expandiéndose. Esto es un tiempo acotado; si nos cuidamos, disminuimos los casos, las internaciones y tenemos un horizonte que es la vacuna, y no está tan lejos, está ahí nomás”.



La directora del hospital San Martín remarcó entonces que “no es nuestro deseo que la gente esté encerrada, que la economía no funcione, que los comercios no abran, pero se tiene que entender que si la movilidad no se reduce, el único sector que está sosteniendo la situación es el sector de salud, y si la gente se enferma, no puede trabajar, y todo recae sobre nuestras espaldas. Estamos cansados, ­agotados, estamos en mejores condiciones que el año pasado, pero no se puede reponer al 100% del personal”.



En tanto, la Dra. Saintout remarcó ante este diario que “todas las cepas son más contagiosas, y eso tiene que ver con la circulación, las nuevas variantes son más transmisibles, más contagiosas, y parece que nosotros cuando hablamos culpamos a la población. Hay un sector que insta a confrontar las medidas de restricción, y para que estas medidas sean eficaces tiene que haber control, quienes no tienen conciencia tienen que ser controlados, hay que desagrietar la pandemia”.