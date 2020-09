"Siempre nos levantamos, como cada vez que ellos nos dejaron de rodillas"

El presidente Alberto Fernández anunció hoy dos líneas de créditos a través del Banco Nación (BNA), destinados a la inversión productiva y a la compra de electrodomésticos de producción nacional, durante un acto en el Complejo Industrial Visuar, en el municipio bonaerense de Cañuelas.

El Presidente sostuvo que "lo que estamos viviendo es un tiempo de transición" hacia el tiempo que "nunca se debió haber dejado de lado, el de la instalación de parques industriales, de darle trabajo a la gente, de producir más e importar menos".

"Los dólares los necesitan los que tienen que producir y dar trabajo", sostuvo el mandatario, quien aclaró que "ninguna de las medidas que hemos tomado en esta materia son medidas que disfrutamos o nos hacen felices" sino que "es lo que la coyuntura nos exige por el grado de deterioro que tenían las reservas cuando llegamos".

"A pesar de los agoreros y los que maltratan", el Gobierno nacional sigue apostando a "producir y al trabajo", remarcó el Fernández, y pidió a los empresarios que "no bajen los brazos" porque siempre la Argentina se levanta, "como cada vez que ellos nos dejaron de rodillas".

"No nos olvidemos, para no darle el derecho de volver a hacer con nosotros lo que hicieron", agregó el Presidente y recordó que este Gobierno tuvo que "poner de pie hospitales que estaba sin terminar" porque la anterior gestión pensaba que "la política correcta era no abrir hospitales".

Nuevas líneas de créditos

La línea para inversión productiva será por $10.000 millones a 36 meses de plazo con seis de gracia y la compra de electrodomésticos tendrá una tasa fija del 15% a pagar en 36 cuotas, por un monto de hasta $100.000 con la tarjeta Nativa del Banco Nación.

El monto destinado a la inversión productiva contará con bonificaciones del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep), y tendrá una tasa de interés del 22% para Pymes y del 24% para grandes empresas.

Estas líneas se destinarás a la industria manufacturera, y se aclaró que tendrán prioridad aquellos que compren bienes de origen nacional.

La propuesta de financiamiento tiene como objetivo garantizar que 1.000 empresas pequeñas, medianas y grandes accedan a estos créditos, que tendrán bonificaciones por $2.150 millones.

Las grandes empresas podrán tomar créditos por hasta $250 millones, mientras que el monto máximo para las Pymes será de $50 millones

En el caso de los electrodomésticos, los créditos permitirán la compra de heladeras, lavarropas, lavavajillas, cocinas, ventiladores, calefones y termotanques.