Sin conciliación: la UTA confirmó el paro de micros en el AMBA

En la jornada de ayer, desde la UTA informaron formalmente que fracasó la audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo. Según indicaron, “el sector empresario se plantó: asegura que no debe abonar ningún incremento porque la paritaria no fue homologada”.

Tras esto, el gremio Unión Tranviarios del Automotor (UTA) anunció que este jueves desde las cero horas no circulará ningún colectivo si los trabajadores no tienen depositada la totalidad de sus salarios, es decir, si no perciben la diferencia acordada con las empresas para llevar los sueldos a un básico de 987.000 pesos por sobre los 737.000 que percibieron el mes pasado.

Sin embargo, la respuesta del sector empresario en una audiencia que mantuvieron las tres partes ante la Secretaría de Trabajo de la Nación es que no abonarán ese diferencial debido a que ese acuerdo no fue homologado por el Gobierno, y que lo hablado había quedado supeditado al envío de mayores fondos en concepto de compensaciones (subsidios).

“Si mañana hay retención de tareas, hay consenso entre las cámaras empresarias en que será una medida ilegal. El único salario homologado para febrero fue el de $737.000, que ya fue abonado en su totalidad. No hay definición de paritarias para sumarle ningún otro adicional”, precisaron ayer fuentes del sector empresario consultadas.

Vale mencionar que, hasta el cierre de esta edición, no había habido ningún acuerdo entre las partes.