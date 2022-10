Sin periodistas en los palcos, se aprobó en el Senado la ley de Alcohol Cero en la Provincia

Tras meses de debate en comisiones, el Senado bonaeren­se dio el visto bueno y envió a la Cámara baja el proyecto de ley unificado que establece la tolerancia cero de alcohol en sangre para todos los conductores de vehículos de la provincia de Buenos Aires.

El proyecto unificó las propuestas presentadas por el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Transporte, Jorge D’Onofrio, por el senador massista José Luis Pallares y por la legisladora de Juntos Claudia Rucci, que prevén la modificación del Código de Tránsito, ley 13.927.

El texto, que busca tener un paso positivo por el recinto de las bancas azules, expresa en su articulado que “queda prohibido conducir cualquier tipo de vehículo con motor, con impedimentos físicos o psíquicos sin la licencia especial correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para conducir o con una concentración de alcohol superior a cero miligramos de alcohol”.

En ese marco, la senadora del Frente de Todos Sofía Vannelli sostuvo que “en nuestros hospitales ingresan un montón de incidentes que se pueden evitar. Uno de cuatro tiene presente el consumo de alcohol, y muchos de ellos son vidas de nuestros jóvenes”.

La legisladora afirmó que si se reduce a “un solo dígito la estadística que tenemos en la Provincia, salvaríamos en un año 120 vidas de bonaerenses. Son números que empiezan a hacer entender por qué la OMS interpreta que la siniestralidad vial es una pandemia en el mundo”.

El texto aprobado por el Senado bonaerense también establece la pe­nalidad del arresto e inhabilitación para conducir vehículos o cierta categoría de ellos, y determina que la in­habilitación será aplicada conjuntamente con la sanción de multa, variando el plazo de 3 a 18 meses, se­gún los niveles de alcohol en sangre que se le encuentren al conductor.

A su turno, el oficialista Walter Torchio resaltó la labor que “du­rante casi cinco meses (se realizó) de manera conjunta, con enorme amplitud”. El senador recalcó que “no sentí que hubiese oficialismo y oposición, sentí que había senadores y senadoras comprometidos con un proyecto que tenía que dar respuesta a una demanda de una parte de la sociedad y, fundamentalmente, a los familiares de las víctimas”.

“Es un proyecto que busca conductores responsables, donde el objetivo central es el de salvar vidas. Me pare­ce valioso que entendamos que esto no va a culminar hoy, ni cuando la reglamente el Poder Ejecutivo. Esto va a requerir de la enorme predisposi­ción de todos y todas para que se cumpla. Va a hacer mucha falta la capacitación y la educación para transformar hábitos”, concluyó Torchio.

Kicillof presenta el Presupuesto y la Ley Impositiva

Tal como anticipó diario Hoy, el gobernador Axel Kicillof hará hoy el ingreso del proyecto de Presupuesto y Ley Impositiva por Mesa de Entradas en la Cámara baja.

El encargado de hacer la presentación será el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, quien además acercará a la Cámara el pedido de endeudamiento de la Provincia.

López se presentará en el auditorio del edificio Anexo de la Cámara baja bonaerense desde las 10, junto a la vicegobernadora Verónica Magario y el titular de Diputados, Fernando Otermín, para hacer la presentación, que luego continuaría con los titulares de las diferentes áreas del gabinete provincial.

Se prevé que el cálculo de gastos del gobierno llegue a los seis billones de pesos, de los cuales un 8% se utilizará para gastos de capital, priorizando las áreas de infraestructura, educación, salud y seguridad.

La Ley Impositiva prevé aumentos en términos nominales que no se traducen en grandes incrementos en términos reales debido a la pauta inflacionaria.

Finalmente, el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) no estará contemplado en el texto que bajará mañana del Presupuesto 2023, tal como lo exigían los intendentes, pero quedará la esperanza para los jefes comunales de que se avance en este sentido en las negociaciones que se darán en la Legislatura.

Magario clausuró el palco de prensa

La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires y titular de la Cámara de Senadores bonaerense, Verónica Magario, mantiene con llave la puerta del palco de periodistas que da al recinto de avenida 51.

La iniciativa comenzó como una medida de seguridad sanitaria, luego de que en 2020 el mundo entero fuera atacado por la Covid-19, se mantuvo en 2021 y no se levantó en 2022, a pesar de que las medidas sanitarias en todos los ámbitos gubernamentales ya se han ­relajado.

Preocupados por esta situación, desde diario Hoy se consultó a la directora de Prensa del Senado bonaerense, que en un primer momento reconoció que la decisión de mantener cerrado el palco era suya y luego se excusó diciendo que había leído mal e invitó a dirigir una nota “a las autoridades de la Cámara” para que tengan en cuenta la situación.

Lo cierto es que la pandemia ya no es un impedimento, y en ese marco desde la página del Ministerio de Salud de la Provincia no se actualizan las cifras de contagios desde el 6 de junio último, por lo que no se comprende cuáles son los motivos que tiene la vicegobernadora y su equipo de comunicación para obstaculizar la labor de los periodistas que, desde mucho antes de que ella ocupara el lugar que hoy ostenta, cubrieron las sesiones que en esa Cámara se realizan.