Tinelli habló sobre la difusión de llamadas privadas y apuntó al operador judicial del macrismo, Angelici

Tras la difusión de las charlas privadas con el ya fallecido, Julio Grondona, Marcelo Tinelli hizo publicó su descargo y apuntó al expresidente de Boca, Daniel Angelici, a quién acusó de ser el responsable de una operación de apriete.

La cercanía del ex presidente de Boca con Mauricio Macri y su relación con la justicia no es ninguna novedad. Incluso, Lilita Carrió lo acusó más de una vez de ser el operador judicial del macrismo.

El teléfono de Grondona había sido pinchado porque estaba siendo investigado por el Fifa Gate, más especificamente por una financiera acusada de lavar dinero de pases de jugadores.

Pero la charla que se reveló no tiene nada que ver con la causa. Aún así, por motivos que se desconocen, el material llegó a manos del periodismo que lo hizo público.

Los audios datan del 2013 donde conversaban de cambios de horario, pedidos de árbitros y hasta la compra de materiales para la construcción del muro de la Ciudad Deportiva de San Lorenzo. Una práctica cuestionable que en realidad es habitual dentro del mundo del fútbol pero no ilegal.

"Estas escuchas que me dicen que pasaron hoy por radio, serán las mismas que decía poseer un ex presidente de Boca, que se las había obsequiado un juez, antes de ser separado de su cargo???", señaló en sus redes Marcelo Tinelli.

"Calculo que ya estará trabajando algún fiscal de oficio en investigar quien entregó este material privado, o que debería haberse destruido, para que se difunda en un medio. Jamás hice algo ilegal. A disposición absoluta de la justicia. Sino seré querellante.", concluyó.

A esto se le sumó Jorge Rial que afirmó "Veo que siguen circulando audios que Oyarbide le regaló como ofrenda a @TanoAngelici antes de huir de su juzgado. Para los que dudan de las operaciones políticas en la justicia. No las encontraron corriendo".

Según señaló el medio Doble Amarilla, no sería la primera vez que el Tano amenazó a Tinelli con filtrar los audios.



Además ese mismo medio afirmó que los audios llegaron a Angelici por el ex juez Oyarbide. En ese momento estaba a punto de ser juzgado por el Consejo de la Magistratura que estaba controlado por Angelici y, a modo de ofrenda, le habría dado las escuchas y de renunciar a cambio de no ser juzgado.

La razón por la que se hizo pública ahora los audios es un intento del ex dirigente Xeneize de recuperar algo de influencia.

Es así también como se abre un nuevo capitulo en la causa del espionaje ilegal macrista. ¿Habrán espiado a los dirigentes del fútbol?.