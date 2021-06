Tolosa Paz y Daniel Arroyo presentaron un plan de desarrollo y coparticipación

De cara a la postpandemia, la encargada de la coordinación de las políticas públicas de la Nación, Tolosa Paz, recibió al ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, para firmar un acuerdo de coparticipación y desarrollo entre el estado y el sector privado.

La firma se hizo en 44 y 178 en una conocida fábrica de cerámicos dirigida por Claudo Moretto, ex dirigente de Gimnasia.

"Hubo una clara carencia de políticas en tiempos de pandemia que ayude no a estas grandes empresas que pueden sostenerse por su capacidad sino a los pequeños comerciantes, la gastronomía, los comercios y servicios de La Plata fueron muy golpeados", dijo la referente y aseguró que "le decimos al intendente que en lugar de no ejecutar las partidas que la Secretaría de Producción tendiera una ayuda extraordinaria, como en otros municipios incluso dirigidos por Cambiemos, una ayuda extraordinaria para poder cumplir con sus obligaciones y no cerrar las puertas", señaló.

"La recaudación municipal, incluso de en pandemia, fue muy importante. 12 mil millones de pesos se invirtieron en estructura municipal pero no se uso en areas productivas ni en el área social, es alrevés de lo que sucedió a nivel nacional", advirtió.

"Seguimos trabajando para que en La Plata se ejecuten las partidas", concluyó.