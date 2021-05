Tras los anuncios del Presidente, se incrementaron las quejas por la falta de conectividad

Nuevamente hubo protestas en barrios de la ciudad donde no hay conectividad y esto encuentra relación con los anuncios de Alberto Fernández de hoy por la mañana, en los que se confirmó la continuidad de la virtualidad escolar hasta el 21 de mayo.

En esta línea, denunciaron que hace tiempo hay 500 departamentos y más de 1.500 personas sin internet, en 30 entre 521 y 522, frente al campo de deportes del Colegio San Luis.

“Trabajo en dos escuelitas, imagínate la situación, todo lo manejo por WhatsApp, así que empecé por llamar a una de las redes que fue Fibertel, vinieron pero la línea llega hasta la 31, solamente internet inalámbrica, pero no es bueno el servicio porque por lluvia y viento, se cae”, explicó Jimena, una docente de la ciudad.

“Yo me manejo por datos, no tengo otra salida”, utilizando el celular como modem, por lo que gasta “$1.300 como mínimo y los gigas no alcanzan. Si tengo un Zoom, recurro a la casa de mi mamá para compartir Wi-Fi”, explicó.

“Bajó muchísimo la virtualidad, por los adultos más que nada. Yo trabajo en escuelas estatales, prima el factor de la entrega de alimentos, entonces si no tienen alimentos, ¿qué van a estar pensando si tienen o no que devolverme o la tarea?”, comentó la docente.

“21 días más, no sé qué representarán porque los chicos igual no pueden hacer, por cortarse todo porque es teléfono fijo con internet, el alrededor sí tiene porque están conectados a Telecentro”, concluyó otra vecina.