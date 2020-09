Tras reunirse con el Presidente, terapistas advirtieron: "El sistema sanitario está estresado"

El presidente Alberto Fernández recibió esta tarde en la residencia de Olivos a un grupo de terapistas y trabajadores de la salud para interiorizarse sobre el trabajo que desarrollan en el marco de la pandemia del COVID-19 y luego de la carta abierta difundida ayer por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI).

Acompañado por el ministro de Salud, Ginés González García, se reunió con la epidemióloga María Martha Iglesias, la kinesióloga Claudia Mendoza, el médico y miembro de la SATI Arnaldo Dubin, el emergentólogo Alfredo Calixto Ramos, la promotora de salud Rocío Beatriz Domecq, el jefe de Clínica del Hospital Posadas Pablo Díaz Aguiar, la kinesióloga y psicóloga Liliana Coulatti, y la psicóloga y operadora terapéutica Paola Lucero.

También estuvieron presentes la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti; el secretario de Calidad en Salud, Arnaldo Medina, y la directora de Enfermería del Ministerio de Salud, María Donatila Gómez Marquisio.

"Tenemos que ser muy claros en decir que el sistema sanitario está al maximo, está estresado. No es cierto que la ocupación de las camas de terapia intensiva de la Ciudad de Buenos Aires sea del 60 por ciento. Los relevamientos dicen que en alrededor de 30 hospitales públicos y privados, la internacion ronda el 90 por ciento", señaló Dubin a la prensa, al término del encuentro.

"Hay sectores que han colapsado, como el Alto Valle y Jujuy. En el Alto Valle hay un cien por ciento de ocupación, y en San Salvador de Jujuy el sistema colapsó no porque no haya respiradores y camas, sino porque no hay personal sanitario. Y me consta que el Ministerio de Salud de la Nación ha hecho un esfuerzo enorme por conseguir intensivistas, pero somos una especie en extinción", agregó.

Asimismo, evaluó que "la única herramienta para evitar los contagios es el aislamiento. En mi opinión, la apertura es una invitación al desmadre"