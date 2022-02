Un exagente de la AFI macrista rompió el silencio y demintió el "cuentapropismo"

César Araque, exagente de inteligencia de la AFI macrista, reveló anoche en el programa de Rolando Graña en A24, información inédita de cómo trabajaron los agentes durante el gobierno de Mauricio Macri. En este sentido desmintió que los espías trabajaran por cuenta propia.

Araque es uno de los dos agentes que pertenecieron a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y desempeñó tareas durante cuatro años para la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) sin ninguna orden interna que lo autorizara. Estos inspectores, a los que ahora se les asignó un destino nuevo, serían los espías de Horacio Rodríguez Larreta. Uno de ellos fue dirigido a la comisaría 1E, el otro a la comisaría 13B.

"A nosotros en su momento nos daba ordenes, Diego Dalmau y después Alan Ruiz, a ver, interpreto que es larga la cadena de mando, pero las órdenes venían de arriba", confirmó Araque, además Dalmau participó de la reunión de la Gestapro en el Banco Provincia.

Araque trabajó primero en la Policía de la Ciudad y luego fue enviado a la AFI. Según reveló el exagente "cuando uno hace tareas de inteligencia a mi nivel no pide oficio judicial, todo lo que es inteligencia está muy compartimentado entonces hay cuestiones por ahí que viene un comisario y te pide que saques una foto a una puerta y vos no sabes ni de qué se trata y no tenés ni por qué saber", y aclaró "ahora cuando me dan una orden como un allanamiento o detener una persona, ahí si yo agarro la orden judicial, porque tengo leer los derechos al detenido", y agregó "en la AFI no se hacían detenciones ni allanamientos".

Luego negó que haya participado del espionaje al Instituto Patria además dijo que "había una orden de un juez" que investigó el instituto en el contexto del G20. Sobre este punto explicó "si te parece raro el espionaje al Instituto Patria y cuando salta el quilombo aparece la orden de un juez, tengo que pensar que todo lo otro también hay un juez en el medio".

Siguiendo esta línea aseguró que el juez de Lomas de Zamora Federico Villena, a quien le cayó primero la causa de espionaje ilegal, no habla de cuentapropismo sino que "esquiva la dirección de la agencia y va por el lado de Martinengo y Nieto, a Nieto lo allana porque Martinengo lo nombra una vez, al cinco lo nombra doscientas veces pero no lo allanaron ni una vez".

En este sentido, el abogado de Araque, Fernando Sicilia, aclaró que no cumplir con una orden de un superior tanto de la AFI como en la Policía de la Ciudad es una falta grave.

Espionaje al Pata Medina

El exespía confirmó que trabajó en la causa del Pata Medina, fue el encargado de realizar los informes de inteligencia. Los informes fueron previos a la reunión. Sobre este punto explicó "sacamos una foto de la casa del Pata Medina", con respecto a su tarea específica de "chequear el domicilio y verificar si vivía ahí".

El espionaje se avaló con la excuso de que se estaba armando una "precausa" (un recurso que es legal pero de dudosa constitucional) en la cual la AFI tiene 60 días de hacer escuchas en secreto pero, como dijo el abogado de Araque "la DAJUDECO siempre se guarda alguna cosita".

Si bien el agente no pudo confirmar si el supuesto testigo reservado tomó datos del informe de inteligencia, sospechosamente, los datos como las patentes de los autos fueron aportados por dicho testigo.

"Si yo era cuentapropista ¿para que quería esa información? no hay ninguna denuncia de extorción", agregó César Araque, "la Cámara quedó en ridículo, primero dijo que era cuentapropismo y a los tres días apareció este video, bastante sugestivo".

También confirmó que "a Pablo Moyano lo querían preso, Melo lo denunció en el juzgado de Lijo, nunca lo llamaron a ratificar la denuncia y al mes le entraron al edificio", dijo Araque "eso fue por haber denunciado".

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA: