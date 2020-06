Un protocolo para detectar ciberdelitos

El protocolo indica que la prevención policial del delito en el espacio cibernético se llevará a cabo únicamente mediante el uso de fuentes digitales abiertas. Es decir, los medios y plataformas de información y comunicación digital de carácter público, no sensible y sin clasificación de seguridad, cuyo acceso no implique una vulneración al derecho a la intimidad de las personas.

Se dio bajo el nombre Protocolo general para la prevención policial del delito con uso de fuentes digitales abiertas y fue creado por el Ministerio de Seguridad nacional por medio de la Resolución 144/2020. Establecerá los mecanismos que las fuerzas de seguridad federales podrán em­plear para detectar delitos vinculados a la pandemia en internet.

Un punto a tener en cuenta es que la nueva medida deroga la Resolución 31/18 que permitía el seguimiento y criminalización de usuarios y personas debido a sus opi­niones y expresiones.

Cabe recordar que el anterior protocolo era arbitrario e inespecífico, ya que no prohibía una serie de prácticas persecutorias que derivaron en causas judiciales. Además, el nuevo protocolo defiende la libertad de expresión y opinión, y anula la figura de “intimidación pública”.

Por otro lado, el protocolo definirá los delitos que persigue. Entre otros son: ataques informáticos, trata de personas, lavado de dinero, grooming, sextorsión, tráfico de medicamentos adulterados y/o apócrifos.

En el anexo de la resolución que lleva la firma de la ministra Sabina Frederic se establece: “La prevención policial del delito en el espacio cibernético procurará el conocimiento de posibles conductas delictivas cuyo acaecimiento sea previsible en función de la emergencia pública en materia sanitaria establecida” en virtud de la pandemia del coronavirus.

En ese marco, se deberá atender al desarrollo de la criminalidad vinculada a la comercialización, distribución y transporte de medicamentos apócrifos y de insumos sanitarios críticos; a la venta de presuntos medicamentos comercializados bajo nomenclaturas y referencias al Covid-19 o sus derivaciones nominales, sin aprobación ni certificación de la autoridad competente; y a los ataques informáticos a infraestructura crítica; especialmente a hospitales y centros de salud.