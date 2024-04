"UNEN tiene que constituir un espacio no populista"

"Estoy, estuve y estaré en este espacio", remarcó el diputado y economista, que negó un acuerdo con el PRO.

Tras el lanzamiento del Frente Amplio UNEN, como alternativa presidencial, de cara a las elecciones de 2015, el diputado y economista Martín Lousteau pidió "constituir un espacio no populista", y que "tenga referentes". Además negó que haya un acuerdo con el PRO, liderado por el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri, al tiempo que vaticinó que la inflación podría llegar al 40% a fin de año.



"UNEN tiene que constituir con un espacio no populista en la Argentina, sin hipotecar el futuro", remarcó el diputado, que pidió que el espacio "tenga referentes". "No hay espacio para proyectos personales ni biográficos", subrayó el economista, que aseguró: "Estoy, estuve y estaré en este espacio". A su vez, negó que haya un acuerdo con el PRO, tras las versiones que circularon al respecto.



El legislador, por otro lado, se quejó de la poca actividad en el Congreso: "Esto me asombra, lo que quiere ver la gente es que uno trabaje en el Congreso", advirtió Lousteau. "Son mis primeros meses en la labor legislativa, y hay poca actividad. Me asombra", insistió Lousteau.



Por otro lado, vaticinó que, a fin de año, la inflación podría llegar al 35% o 40%. En este sentido, alertó que el país hay un "problema inflacionario agravado". "Es severa la velocidad con que la inflación se come el poder adquisitivo de la gente. Hay 12 millones de pobres en la Argentina, eso impacta. El Gobierno no ataca esto de la mejor manera posible", acusó.



En este sentido, alertó sobre la gran emisión de pesos, y apuntó al Banco Central: "El Central sigue teniendo que emitir para financiar el gasto público, sin rumbo". Por lo que cree que, en la segunda mitad del año, "tendremos una suba paulatina del dólar".