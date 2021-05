"Vamos a aplicar las medidas anunciadas por el Presidente en la provincia", señaló Kicillof

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, informó esta tarde en conferencia de prensa desde La Plata las disposiciones a implementar en la provincia en el marco de las nuevas restricciones anunciadas por el Gobierno Nacional.

En ese sentido, destacó: "El Presidente de la Nación es la máxima autoridad de esta pandemia, de modo tal que vamos a adaptar las medidas anunciadas a la realidad de la provincia de Buenos Aires", las cuales regirán desde las 00 horas de este sábado 22 hasta el 30 de mayo inclusive.

Cabe recalcar que el país volverá a Fase 1 durante esos 9 días, a la espera de una reducción de la aceleración en los casos por la pandemia del coronavirus, restricción que -según informó el gobernador- se aplicará de este modo en el ámbito bonaerense.

En este marco, quedarán prohibidas también en Provincia las actividades sociales, industriales, comerciales, económicas, de servicios, educativas, religiosas, culturales, deportivas, recreativas y sociales en forma presencial, mientras que estarán habilitados los comercios esenciales y el take away.

Se podrán realizar actividades de esparcimiento en espacios públicos al aire libre de cercanía en el horario autorizado para circular. No se podrá transitar afuera del partido, departamento o jurisdicción de residencia, salvo para realizar las actividades esenciales.

Solo se podrá circular entre las 6 y las 18 en las inmediaciones de los hogares, y en forma excepcional podrán hacerlo aquellas personas especialmente autorizadas.

"El sistema de fases va a ser suspendido pero puesto en equivalencia con este DNU. Los 126 municipios de alto riesgo que se encuentran en fase 2 y 3, pasarán a estar bajo esta nueva normativa de cuidados", afirmó el gobernador.

En cuanto a la cuestión educativa, el mandatario bonaerense destacó que "la segunda medida más eficaz (para reducir el contagio) es interrumpir la presencialidad" y apuntó al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, al decir que suspenderla fue un "gesto de autocrítica".

Y destacó: "No nos guía ningún otro propósito que cuidar la salud de los bonaerenses. Estamos en el peor momento de la pandemia, no solo en Argentina, sino en toda la región".

"Estamos en campaña sanitaria, de cuidados y de vacunación, no en campaña electoral. Llamamos a tener responsabilidad, y a no joder con la pandemia", remarcó Kicillof. "Nos guiamos por lo que dicen los expertos, no por lo que dicen las encuestas, los focus groups o los medios", concluyó e gobernador Axel Kicillof.