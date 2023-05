Wado de Pedro y senadores del FdT analizaron el Plan de Desarrollo Federal

El ministro del Interior, Wado de Pedro, encabezó esta tarde en el Senado de la Nación un encuentro con más de 20 legisladores del Frente de Todos (FdT), ante quienes expuso los principales lineamientos del Plan de Desarrollo Federal, un trabajo coordinado por Interior junto a todas las provincias y que incluyó más de 400 encuentros de equipos técnicos y más de mil foros con empresarios y cámaras.

Los senadores y las senadoras nacionales del interbloque del Frente de Todos, encabezados por el formoseño José Mayans y la bonaerense Juliana di Tullio, recibieron al ministro en el salón de reuniones de la bancada oficialista.

En el encuentro, se analizaron aspectos de la situación social, política y económica del país. Además, el Jefe de la Cartera Política expuso los lineamientos generales del Plan de Desarrollo Federal, de obras públicas del gobierno nacional a implementar en todas las provincias argentinas.

El referido proyecto es producto de un trabajo coordinado entre el gobierno nacional y todas las provincias, e incluyó más de cuatrocientos encuentros de trabajo de los equipos técnicos y más de mil foros con empresas y cámaras empresariales de todo el país.

De Pedro estuvo acompañado por el secretario de Interior, José Lepere; el subsecretario de Relaciones Municipales, Pablo Giles; y la subsecretaria de Políticas para el Desarrollo con Equidad Regional, Paula Español.

Además de los mencionados, se encontraron presentes los siguientes senadores y senadoras nacionales del FdT: Guillermo Andrada (Catamarca), Pablo Bensusán (La Pampa), Maurice Closs (Misiones), Eugenia Duré (Tierra del Fuego), Nora Giménez (Salta), María Teresa González (Formosa), Ricardo Guerra (La Rioja), Ana María Ianni (Santa Cruz), Sergio Leavy (Salta), Marcelo Lewandowski (Santa Fe), Claudia Ledesma Abdala (Santiago del Estero), Carlos Linares (Chubut), Gerardo Montenegro (Santiago del Estero), José Neder (Santiago del Estero), Oscar Parrilli (Neuquén), María Inés Pilatti Vergara (Chaco), Mariano Recalde (Ciudad de Buenos Aires), Antonio Rodas (Chaco), Matías Rodríguez (Tierra del Fuego) y Silvia Sapag (Neuquén).

Al respecto, el jefe del interbloque del FdT, José Mayans, agradeció la presencia del ministro y sostuvo que se trató de un encuentro “ameno”.

Explicó que al gobierno nacional “le tocó atravesar una etapa muy dura, primero porque la Argentina estaba en default; después, por la pandemia; luego, vino el problema de la guerra y, posteriormente, la sequía” y dijo que, de todos modos, “ el gobierno ha tenido la fortaleza de poder resistir todo eso”.

Destacó que, además, se produjo un proceso de recuperación del empleo, en estos años, y reconoció que, en la actualidad, “estamos con problemas con el poder adquisitivo del trabajador”. En ese contexto, destacó que en el encuentro se habló “sobre como mejorar la producción de cada provincia y lo que falta, en materia de infraestructura, para mejorar la producción argentina y fortalecer el comercio interior y el comercio exterior del país”.

“Hay una sola forma de salir de la compleja situación en que se encuentra el país: con producción y trabajo”, explicó el formoseño y acotó que, “en el mundo moderno, hace falta a veces una infraestructura” determinada para llevar adelante un proceso de esas características. “La Argentina, para combaitr la pobreza y la indigencia, necesita de producción, trabajo y de un plan estratégico nacional, que tenga en cuenta las economías regionales”, completó el senador peronista.

También destacó la necesidad de tener en cuenta “el concepto de integración” de la Región. “No estamos solos, tenemos el Mercosur, la Unasur, compartimos esfuerzos con los países limítrofes también, sobre todo en las provincias que tienen límites con países hermanos”, detalló. Y reseñó que todos esos temas se habló en la reunión y afirmó que se está trabajando en el programa referido para “potenciar la actividad de la obra pública en el país y el desarrollo estratégico que cada provincia pueda aportar a la República Argentina”.

En la reunión, De Pedro explicó los alcances del proyecto de desarrollo federal y, a la vez, pidió a los senadores que dieran su opinión al respecto y que comentaran cuáles son las obras públicas prioritarias y estratégicas para cada una de las provincias.

Ante los senadores, el Ministro del Interior detalló que los "aportes para el desarrollo federal" surgen de un abordaje realizado con todos los gobernadores y gobernadoras y fue trabajado además junto a las diversas cámaras empresarias en distintos foros. “Es la visión que tenemos de la Argentina y la visión que tenemos para desarrollar esa Argentina federal, que sólo puede lograrse si resolvemos deudas históricas con el interior", apuntó.

Por ese motivo, explicó, "diseñamos un método distinto. Primero, se discutió con qué tiene que ver el federalismo en la Argentina, cómo se hace, cuál es la definición para nosotros. Y allí consensuamos que el federalismo tiene que ver con la generación de empleo. Si no hay empleo, si no hay trabajo y si no hay oportunidad de crecimiento en el interior de la Argentina, el federalismo es meramente formal".