Absolvieron a la mujer que estaba presa por la muerte de su hijita

Después de pasar veinte meses en la cárcel, María Ramona Ovando podrá reencontrarse con sus once hijos. Es que a esta mujer analfabeta que fue entregada a un hombre a los 13 años, golpeada infinitas veces y no supo más que de poner el cuerpo para parir, criar a los niños y vivir en la más extrema pobreza, la Justicia la absolvió en el juicio que le siguieron tras la muerte de su hija de 3 años. La chiquita falleció en marzo de 2011 en los brazos de María Ramona, cuando la llevaba caminando a un hospital, por un cuadro de desnutrición. Entonces sí, ahí sí, el Estado, que no atendió ninguna de sus necesidades, le cayó con todo el peso. A ella, claro, al padre no. Fue en la ciudad misionera de Eldorado. Y ayer, el Tribunal Penal 1 de esa ciudad dispuso la liberación inmediata de Ovando.

Los jueces desoyeron al fiscal Federico Rodríguez, quien el martes había pedido una pena de cinco años de prisión por el delito de abandono de persona agravado por el vínculo, aunque había admitido atenuantes por las condiciones de extrema pobreza en que vivían la acusada y su familia.

La causa judicial contra Ovando fue seguida por dirigentes políticos y de organismos de derechos humanos y contra la violencia de género, que exigían su absolución, al considerar que era un caso de “criminalización de la pobreza”.

María Ramona contó que no regresará a vivir a Colonia Delicia, porque teme ser perseguida por los allegados que la acusaron durante el juicio. Residirá en Posadas. Y expresó su deseo de reencontrarse con sus once hijos. “Eso es lo que espero porque hace rato no los he visto”, manifestó. “Ya mucho estuve presa, perdí todo”, agregó, e insistió en que “no era justo lo que estaban diciendo” las personas que dieron testimonio en su contra. Hasta el intendente se sentó frente al tribunal para jactarse de haberle dado una vivienda (que no era otra cosa que un cuarto para trece) y un plan social de 200 pesos. En el juicio Ovando recordó que decidió llevar a su hija Carolina al hospital por un fuerte dolor de estómago. Como no tenía plata y no pasó ni un auto, empezó a caminar los 25 kilómetros que la separaban del centro asistencial. Pero la nena se murió en sus brazos. La enterró cerquita y aclaró que en ese momento no supo qué otra actitud adoptar.