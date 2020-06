Abusó de ella y le pidió disculpas con chocolates y perfumes

Una mujer que se desempeña como cuidadora domiciliaria denunció ante la DDI La Plata que su empleador la acosó en reiteradas oportunidades y que en la última ocasión también abusó de ella. Tras el ataque, el sospechoso le habría pedido perdón arrepentido e, insólitamente, le habría ofrecido comprarle chocolates y perfumes a modo de disculpas.

Según se detalla en la denuncia a la que este medio tuvo acceso, la damnificada, cuya identidad se preserva, comenzó a trabajar para el acusado, un hombre de 70 años, desde el pasado martes 9 de mayo. Su tarea era cuidar a la nieta del hombre, de 16 años, quien padece una complicada enfermedad.

Ni bien en los primeros dias el trato era normal y nada hacía sospechar a la mujer, todo cambió al poco tiempo. El hecho sucedió en una vivienda ubicada en la zona de 76 y 135. En una primera instancia, el individuo solo se comportaba de forma extraña, permaneciendo siempre muy cercano a ella.

Pero la situación comenzó a ponerse cada vez peor, según los dichos de la víctima. El pasado miércoles el hombre le ofreció 3.000 pesos en efectivo a cambio de mantener relaciones sexuales con él. A pesar de la negativa de la empleada, el acoso continuó, hasta que en la jornada de ayer dejó de ser verbal para pasar a ser físico.

“Me pedía que fuera su amante”, indicó la mujer en su denuncia. También, relató que en esta última ocasión, el sujeto “comenzó a decirle cosas” y la llevó a empujones hasta una habitación. Allí, empezó a besarla en la boca y en el cuello, tras lo cual le manoseó los pechos y la vagina por encima de la ropa. No obstante, tras un forcejo, la damnificada logró liberarse e intentó escaparse del lugar.

Lejos de concluir, la situación no quedó allí, ya que el individuo primero la amenazó con que iba a dejarla sin trabajo. No obstante, de inmediato cambió de parecer y la siguió hasta la puerta, donde comenzó a pedirle disculpas: “Me puso plata en el bolsillo del ambo y me dijo que me iba a regalar chocolates y perfumes para que lo perdonara”, manifestó la cuidadora ante las autoridades.

El caso quedó radicado en la Fiscalía 8 de La Plata, mientras que los investigadores están llevando a cabo las correspondientes diligencias para avanzar con el caso.