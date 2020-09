Arrastraron de los pelos a una abuela para robarle lo poco que tenía

Una jubilada de 75 años sufrió un violento robo en su casa de Altos de San Lorenzo, hasta donde llegó un solitario delincuente y la arrastró de los pelos por el piso para que le entregara la poca plata que había en el lugar.

El hecho tuvo lugar en una vivienda de la esquina de 19 y 80, donde reside Doña Porota, a quien ya habían asaltado previamente.

“Entraron por el mismo lugar que la vez pasada. La casa está llena de rejas y la rompieron y se metieron. Me sacaron los aros de oro y todas las alianzas, anillos y el dinero que tenía en efectivo, unos $900 para los mandados”.

Acerca del ladrón, dijo que “no sé si era viejo o joven, pero sí era alto. Me agarró de los pelos y me arrastró de acá para allá. Me agredió, me maltrató”.

Consumado el ilícito, el malviviente se dio a la fuga y la policía no logró atraparlo: “Nunca llegaron, pese a que tengo una alarma que sonaba y sonaba. Nunca la desconecté”, se quejó ante la inacción de los hombres de seguridad.