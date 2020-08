Asaltan a un remisero que en 2018 presentó un escrito al Ministerio de Seguridad

Lunes por la madrugada, a la 1.10 de la mañana, un remisero se quedó varado en 520 y 155 por problemas mecánicos en su auto. Acto seguido, “empezaron a dar vueltas cuatro muchachos”, contó, dos de los cuales le terminaron robando su celular y su dinero. También lo apuñalaron en una pierna.

La impotencia de este vecino, José Luis Leonardo, pasa por el hecho de que, siendo un policía retirado, había hecho una presentación ante el Ministerio de Seguridad de Cristian Ritondo, en 2018, para mejorar muchos aspectos en esta área.

No obstante, la inseguridad sigue siendo moneda corriente: “Yo presenté una nota al señor Ritondo, para mejoras de seguridad. Lo que sacó el señor Granados y lo que no hizo Ritondo, ¿qué era? Colocar de vuelta patrulleros en la Comisaría, que el señor Granados quitó todo, colocar de vuelta las cuadrículas como corresponde, hoy no hay, el patrullero recorre por donde quiere, por eso no hay patrullaje por ningún lado”, explicó.

“Poner cámaras de seguridad. En la 155 y 520 no tenés cámaras”, pero tampoco “en la 31, 137, 143”, agregó el entrevistado en un tono tranquilo, pero al mismo tiempo con bronca.

Por último, el remisero concluyó: “Me dio mucha impotencia que, si se había presentado en 2018 un escrito pidiendo soluciones de seguridad, que creo que todavía está el expediente en el Ministerio, hoy en día sigamos sufriendo como padecen todos”.