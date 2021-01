Atacaron a una familia de Olmos y le robaron al menos $120.000

Un empleado de 47 años sufrió ayer a la madrugada una brutal entradera en su casa de Lisandro Olmos, cuando fue atacado por cuatro ladrones mientras estaba descansado con su familia. Lo golpearon y le sacaron al menos $120.000, entre otros elementos de valor, informaron fuentes policiales.



La víctima, de 47 años, se encontraba durmiendo con su mujer en la habitación de su quinta, emplazada en las calles 197 entre 82 y 83. Alrededor de las 4, lo despertaron los malvivientes. “Creemos que actuaron profesionales en la materia, ya que estaban encapuchados y con guantes, además de portar armas de fuego”, le contó a Trama Urbana un vocero de la fuerza.



Para amedrentarlo y dominar rápidamente la situación, los cacos golpearon en la cabeza al hombre y luego lo maniataron, al igual que a sus hijos y su esposa. Con la situación dominada, los intrusos comenzaron a recorrer cada rincón de la vivienda, buscando no solo dinero en efectivo, sino también alhajas, celulares y otros elementos de valor.



Así, hallaron la mencionada plata y diferentes objetos, de los que decidieron apoderarse. Ya con el botín asegurado, los malhechores resolvieron darse a la fuga antes de que alguien advirtiera su presencia.

Colaboración de la DDI



Enseguida, los damnificados se comunicaron con el 911. Agentes de la comisaría Decimoquinta, con jurisdicción en la zona, se acercaron al lugar y constataron el hecho. Por suerte, el hombre agredido no tenía lesiones que revistieran de gravedad y su salud no corría peligro alguno.



Para intentar dar con los implicados, los numerarios analizan cámaras de seguridad tanto públicas como privadas, a la vez que solicitaron la ayuda de los detectives de la DDI La Plata. Entre todos recorrieron la zona con el fin de averiguar si algún vecino notó la presencia de los involucrados; aunque, hasta el cierre de esta edición, no se conoció novedad alguna.



Intervino la UFI número 5 en turno, que caratuló la causa como “robo doblemente agravado por haber sido cometido en poblado y en banda y por el empleo de arma de fuego”.