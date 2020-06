Balearon a un hombre durante un asalto en San Carlos

Un hombre fue baleado anoche en el marco de un robo cometido por al menos dos delincuentes en San Carlos, informaron fuentes policiales. La víctima, de acuerdo a los voceros consultados por Trama Urbana, fue sorprendida alrededor de las 20.30, en 43 entre 137 y 138, por dos sujetos armados.

No está claro si el damnificado se resistió al hecho pero lo cierto es que uno de los cacos lo apuntó con la pistola y le disparó en una de sus piernas, para escapar después junto a su cómplice con rumbo incierto. Hasta el cierre de esta edición no se había establecido si habían llegado a concretar el asalto o no.

Un llamado al 911 alertó a los agentes de la fuerza, que se apersonaron al lugar y constataron la denuncia, convocando a una ambulancia. Sin embargo, la unidad del SAME tardó en llegar y, cuando lo hizo, trasladó al herido hasta un centro médico, fuera de peligro, de acuerdo a las fuentes. Minutos después, en 524 entre 28 y 29, dos motochorros armados le robaron un celular a un hombre y, por las características, se trataría de los mismos.