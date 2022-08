Batalla campal en 7 y 58 entre estudiantes secundarios

El martes comenzaron las peleas, un grupo de jóvenes atacó a dos estudiantes secundarios del Normal 2. La presencia de padres y alumnos de primaria no afectaron el desarrollo de la violencia. Ayer miércoles continuó el enfrentamiento, con la revancha de los agredidos. No sólo golpearon a sus agresores, también destruyeron los vidrios de autos estacionados en la entrada a la escuela de diagonal 78 entre 5 y 58. El caos y la furia culminó en una batalla campal en 7 y 58. Se estima que fueron alumnos del Normal 2 y del 3 los que se enfrentaron en medio del centro.



Lo que comenzó como una problemática pelea a la salida de la escuela, escaló a una medida impensada. Producto de un ataque el martes se generó una venganza el miércoles, todo terminó en descontrol y agresión este jueves.

A las 13 horas, luego de terminar el turno mañana de las escuelas, el enfrentamiento comenzó. Fue en pleno centro platense, calle 7 entre 58 y 59, dónde los estudiantes de los Normales 2 y 3 se enfrentaron. Las imágenes de gritos, corridas y descontrol fueron capturadas por la cámara de un celular.

La policía hizo lo posible por calmar el ambiente, pudieron detener a los que se cree fueron los incitadores de la violencia que se pudo ver esta jornada. Los jóvenes fueron trasladados a la comisaría novena.

La comunidad educativa está en alerta por el aumento de la ferocidad entre estudiantes. Hoy mismo, un 70% de alumnos no asistieron al Normal 2 por miedo a quedar en medio de una pelea. Los padres no obtienen respuestas y los maestros no creen que las medidas de seguridad estén garantizadas para los alumnos.