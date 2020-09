Brutal entradera en La Loma: tiran de la silla de ruedas a un joven con parálisis cerebral

Una familia sufrió un gravísimo robo en su casa de La Loma esta mañana, en el que un delincuente maltrató a un joven con parálisis cerebral, lo tiró de la silla de ruedas y escapó con dinero.

El hecho tuvo lugar en 36 entre 21 y 22, cuando el delincuente ingresó al domicilio a través de la ventana de una de las habitaciones. Adentro de la vivienda estaba Karina junto a su esposo y sus dos hijos, desayunando.

“Mi hija estaba con una tostada y le manoteó el cuchillo. Dijo que le diéramos todo lo que teníamos, empujó a mi hijo, que tiene parálisis cerebral, de la silla de ruedas y lo tiró al piso. Cuando lo vi me tiré a socorrerlo y entonces mi hija se escondió en la pieza”, le contó a este medio la mujer.

Y agregó: “El ladrón rompió la puerta y la obligó a salir, por lo que ella se tiró en el suelo y abrazó a su hermano. Le dimos todo lo que teníamos. Tenía un dinero que no es mío y se lo llevó. Nos amenazaba para que no hagamos nada y a mí me obligó a maniatar a mi marido”.

Finalmente, el malhechor se dio a la fuga con el botín obtenido y hasta el momento nada se sabe de él.