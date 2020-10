Brutal robo a una estudiante en El Mondongo: “Largá la bici o te limpio”

Una joven de 26 años pasó un momento de verdadero terror al ser asaltada en las últimas horas en El Mondongo por dos delincuentes armados, que la encañonaron, la amenazaron y le quitaron la bicicleta, que aún está pagando.

El hecho, contado en primera persona por la víctima ante este multimedio, tuvo lugar el sábado cuando circulaba en su rodado por 121 y 69, en sentido ascendente. Entonces surgieron dos ladrones de 22 y 25 años, aproximadamente, que se trasladaban a pie. “Los dos eran altos y uno de ellos flaco y mal vestido. Ni bien los vi supe lo que iba a pasar”, contó Maru.

Agregó que el chico delgado “se levantó la remera y mostró que en la cintura tenía un arma”. Y siguió: “Atiné a frenar, el otro se me acercó también con un arma apuntándome a la cabeza y me dijo largala o te limpio. Me caí de la bici, me levanté como pude y les dije que se la llevaran pero que no me hicieran nada”. Añadió que el más joven de los dos “quería mi mochila y yo tenía miedo de que me pegaran un tiro por una bici. Quería que se vayan, que se la lleven rápido”. Aseguró: “Tengo algunos datos de quiénes pueden llegar a ser, pero no tengo las cámaras todavía, aunque sé que en toda esa zona hay”.

En cuanto a la fuga, mencionó que “se fueron para 122 y 70, agarraron 70 en contramano. Un chico los vio en mi bici, uno sentado en el manubrio y el otro manejando”. Relató: “Al parecer uno de ellos es medio rengo. Serían de la zona y ya asaltaron a todos por ahí. Siempre roban bicis y motos, a todo el mundo. Dicen que la policía sabe quiénes son, pero (los malvivientes) entran y salen al otro día”.

Indignada, contó que “la bici es nueva, la sigo pagando y el seguro no me da respuestas aun”. Para finalizar, puntualizó: “Me lastimé un poco la rodilla pero estoy bien. Lo importante es que no me dispararon. No podés tener nada lindo ni nuevo porque te lo sacan”.

Tras superar parte de la conmoción por el violento atraco, la estudiante radicó ayer la correspondiente denuncia en la comisaría Novena, mientras que dejó su teléfono para todo aquel que pueda aportar datos de interés: 221-6760011.

Otros hechos

Sin embargo, no se trató de un hecho aislado ni mucho menos. Horas después, cuatro hampones intentaron sustraer una moto de 65 y 115. No lo consiguieron por el accionar de los vecinos, que atraparon a uno de ellos y lo sometieron a una paliza. Ahora analizan si se trató del mismo delincuente.

Por último, malhechores se apoderaron de otra bicicleta tras sorprender a su dueño en horas de la madrugada en las calles 30 y 59.