Cantante platense estuvo al borde de la muerte al ser atacada por un ladrón

Verónica Mroczek, vocalista de una banda de rock y pop local, fue atacada en 19 y 70 cuando caminaba al almacén a comprar aceite.

En el camino fue abordada por un ladrón en bicicleta que la amenazó con un cuchillo en la mano. “Me pateó, me tiró al piso y me arrastró mientras me daba apuñaladas y me decía que iba a matarme”, contó la víctima.

Afortunadamente ninguno de los golpes dio en el blanco y pudo escapar y refugiarse en una pizzería de 18 y 70. Aun así el delincuente la persiguió pero al ver gente en el lugar desistió de la idea.