Carolina Píparo: "Hoy la podemos contar"

Una polémica madrugada vivió la diputada, Carolína Píparo, ya que junto a su marido chocaron a una moto con dos jóvenes, en 21 y 37. Según aseguraron, ella y su pareja habían sido asaltados anteriormente y le habían quitado 20 mil pesos y un celular, pero los que fueron impactados por el auto destacaron que nada tenían que ver con el robo.

Ante esta situación, Píparo rompió el silencio y contó su versión: Hoy lo puedo contar porque los seis motochorros que me abordaron decidieron no disparar", destacó en dialogo con Télam. Y brindó más detalles: "Unos familiares estaban bajando las vajillas del auto, yo me quedó en el interior y ahí nos abordan seis delincuentes a los que les entregué mis cosas. Fui apuntada con una pistola".

También remarcó que junto a su esposo, persiguieron a los motochorros: "Mi marido los siguió, mientras yo me comuniqué al 911 indicando al operador por qué calle íbamos. En un momento, se sumaron dos motos a esas tres y las cinco nos cerraron el paso, chocamos contra una de ellas y tres nos empezaron a perseguir. No sé cuantas cuadras hicimos hasta encontrar a la Policía con ellos atrás pretendiendo atacar".

Por otro lado, dijo: "La realidad es que cuando nos estaban persiguiendo, yo le gritaba a la gente que estaba en algunos autos que llamen a la Policía y tal vez la gente no se dio cuenta de cómo es la situación. Porque en general hay temor a comprometerse en estas situaciones, pero yo creo que acá uno puede hacerlo llamando a la Policía".