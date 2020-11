Con absoluta impunidad, robaron el portón de hierro del frente de una casa

En Ringuelet, en 518 entre 4 y 4 bis, los delincuentes atacaron un hogar y se llevaron metales. Es que se llevaron impunemente un portón de hierro del frente de un domicilio, en plena noche, mientras los dueños dormían.

“Cuando me levanté 6:50, que sacó a mi perrita a hacer pis afuera. Desconcertada (quedé) porque me pareció algo raro, de 70 años que está el portón, no se veía”, explicó la vecina.

“Aparte lo que me extrañó es que mi perro no ladró, normalmente ella escucha un ruido y ladra. Ella no es la típica caniche que está ladrando todo el día, pero escucha un ruidito y ladra, la verdad que no sé, el 19 de abril en la esquina me robaron dos celulares”, concluyó.