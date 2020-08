Conflicto vecinal por la acumulación de basura en un terreno

Los vecinos de 3 y 616 están preocupados por la acumulación de basura en un terreno del barrio que se convirtió en un verdadero criadero de ratas.

Según los testimonios, los dueños de la finca, ante el temor de ser usurpados, acumularon basura en el lugar. Los vecinos intentaron limpiarlo reiteradas veces pero los supuestos dueños se habrían negado y hasta los habrían amenazado.

Cuando hicieron el reclamo ante la municipalidad, les prometieron hacer la limpieza pero hasta el momento, no solo no cumplieron, sino que los vecinos tuvieron que juntar dinero y contratar maquinaria por su cuenta porque la municipalidad no las tiene.

Si bien de momento el lugar está limpio, temen que vuelvan a tirar basura.