Conmoción en la región: una beba murió aparentemente asfixiada

La Justicia platense investiga la muerte de una beba de dos meses dentro de una casa de Arturo Seguí, a quien su madre encontró sin signos vitales esta mañana, informaron fuentes policiales.

Al ver que la niña no respiraba, su progenitora la llevó de urgencia hasta el Centro de Salud número 11 de la localidad, ubicado en 414 bis y 14, pero pese a los intentos de reanimación, no pudieron hacerlo y no hubo más que constatar el deceso.

Si bien será la operación de autopsia la que determine las causas del fallecimiento, la teoría más importante indica que se asfixió mientras dormía con las sábanas, con las cuales se enredó.

Peritos de la Policía Científica se hicieron presentes en el inmueble de la tragedia para llevar a cabo los procedimientos de rigor, a la vez que se abrió una causa por “averiguación de causales de muerte” en la UFI número 8.