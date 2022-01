Continúa la búsqueda de Gastón Márquez Da Silva

Gastón Márquez Da Silva sigue sin aparecer y su familia está desesperada. El joven fue visto por última vez el viernes a la mañana y lo último que se supo fue que su auto fue encontrado al costado de la 520, cerca de la Ruta 36.

Ahora, trascendieron nuevos detalles y no se descarta que podría estar vinculado su entorno. Dicha hipótesis se desprende de que su padre estuvo preso 5 años por intentar asesinarlo. Además, fuentes señalaron que el papá del muchacho contaría con varios antecedentes, no solo por violencia familiar, sino por otros delitos. De igual forma, el hombre no es considerado sospechoso.

Por otro lado, en lo que respecta al coche, no tenía ninguna falla mecánica, por lo que no es probable que lo haya abandonado por algún desperfecto. Finalmente, vale recordar que al momento de su desaparición Gastón llevaba puesto pantalón beige y remera azul. Quien tenga alguna información sobre su paradero, puede comunicarse al 221-498-9727 o al 911.