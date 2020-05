Continúa la investigación por el homicidio de Ian Weber

El crimen de Ian Weber aún conmociona a familiares y amigos, quienes a poco más de una semana del hecho continúan reclamando justicia por su asesinato. El joven de 24 años fue ultimado en su casa de 13 y 91 el pasado 30 de abril y por el momento aún no hay detenidos.

Debido a esto, personal policial y efectivos de la Dirección Departamental de Investigación La Plata realizó una serie de allanamientos para poder determinar el paradero y la identidad de los autores del hecho. Tras impartir la orden de registro, se llevaron adelante procedimientos en diferentes viviendas: en 72 y 140, en 89 y 12, en 64 y 140; por último, en 12 y 90, a pocas calles de donde tuvo lugar el homicidio.

Según precisaron voceros: “Se secuestraron partes de una moto coincidentes con el modelo que protagonizó el hecho, un cuchillo, proyectiles del mismo calibre utilizado aquella noche y un revólver sin numeración visible”. Además, se logró incautar prendas similares a la que describieron los testigos.

Cabe mencionar que los agentes también secuestraron 975 gramos en cogollos de marihuana. Es a raíz de esta incautación que los investigadores comenzaron a barajar una nueva hipótesis sobre el homicidio: “Faltan elementos para tomar alguna decisión, pero según testimonios el origen del hecho habla de que, supuestamente, cuando fueron a la casa, lo que primero que le pidieron fue las plantas de marihuana”, detalló un vocero.

Asimismo, tras las diligencias se logró identificar a cuatro sujetos, pero reconocieron desde la Fuerza que por el momento “no hay ningún aprehendido”. Entre los sospechosos estaría un menor de 17 años, dos muchachos de 21 y otro de 22.

El reclamo por justicia

A través de distintas redes sociales, amigos y familiares de Ian Weber realizaron un enérgico pedido por el esclarecimiento del hecho, a la vez que recordaron la pérdida del joven. “Le arrebataron la vida unos giles y siguen en la calle como si nada. Te vamos a llevar siempre en nuestros corazones cada momento de risa y demás”, puede leerse en una de las publicaciones.

“Como vos no vamos a encontrar otro que te iguale, amigo”, concluía Daniel, uno de sus amigos. Por su parte, una vecina de Ian publicaba lo siguiente: “El dolor más inmenso fue tener que dejarte en un cajón tapado de tierra. Vos no merecías estar ahí, vos no le hacías mal a nadie. No sabés cuánto te estamos extrañando. Faltás vos, falta tu presencia en la casa. Descansá tranquilo que la vida se va a encargar de poner todo en su lugar”.