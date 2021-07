De no creer: dos cacos le robaron a Batman en La Plata

La inseguridad es otra de las pandemias que azota a la ciudad de La Plata, donde los delincuentes se adueñan de las calles. En las últimas horas ni Batman Solidario se salvó, ya que le robaron el celular mientras escuchaba un audio. El mismo fue sorprendido por dos cacos armados.



El hecho se produjo en 65 y 16, a una cuadra del Hospital de Niños donde hace trabajos de ayuda a los chicos. Vestido de civil, el superhéroe platense fue sorprendido por dos jóvenes delincuentes, quienes lo amenazaron y le quitaron su celular.

Fue el mismo Batman, quien contó lo sucedido a través de un descargo. Allí contó que "estaba como Bruno Díaz" y dio detalles de lo sucedido: "Un chico de la edad de mi hijo me dijo 'dame el celular o te pego un tiro'. No tuve tiempo de pensar y todo me parecía un sueño", destacó.