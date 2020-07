Delincuentes robaron en el colegio Speroni de City Bell

Un hecho delictivo ocurrió en el colegio Speroni de City, ubicado en calle 465 y Camino General Belgrano, tras un robo en su sede, en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Los ladrones no tuvieron piedad con la institución educativa y se llevaron un lavarropas y un termotanque. La Policía estuvo este jueves 16 trabajando en el lugar para recaudar información.

“Anoche sentí el perro de un vecino, pero no sentí ruidos, solo al perro. Esta mañana cuando me levanté me dijo el dueño del perro que habían robado”, relató una vecina a la Red 92. El lavarropa lo habrían sacado por donde arrojan los residuos.