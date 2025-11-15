Día clave por el femicidio de Cecilia

Los miembros del jurado popular dictaron un cuarto intermedio hasta este sábado a las 8 para dar a conocer el veredicto contra el Clan Sena, acusado por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.

Ricardo Osuna, uno de los defensores de Emerenciano Sena, le informó a la Agencia Noticias Argentinas que “no llegaron a un acuerdo”. “Creo que hay una interna entre ellos”, afirmó.

En este sentido, el letrado consignó que su cliente y los demás imputados están todos “ansiosos al igual que la comunidad” para que se realice la lectura del veredicto.

Recordemos que el cuerpo de la víctima nunca fue hallado, pese a los múltiples allanamientos, y una de las hipótesis es que lo descuartizaron y se lo dieron a los chanchos.