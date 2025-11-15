Día clave por el femicidio de Cecilia
El jurado define este sábado el veredicto contra el Clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.
Los miembros del jurado popular dictaron un cuarto intermedio hasta este sábado a las 8 para dar a conocer el veredicto contra el Clan Sena, acusado por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.
Ricardo Osuna, uno de los defensores de Emerenciano Sena, le informó a la Agencia Noticias Argentinas que “no llegaron a un acuerdo”. “Creo que hay una interna entre ellos”, afirmó.
En este sentido, el letrado consignó que su cliente y los demás imputados están todos “ansiosos al igual que la comunidad” para que se realice la lectura del veredicto.
Recordemos que el cuerpo de la víctima nunca fue hallado, pese a los múltiples allanamientos, y una de las hipótesis es que lo descuartizaron y se lo dieron a los chanchos.