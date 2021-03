Dueño de cervecería céntrica le rompió la cara a un inspector municipal por una multa

El propietario de una cervecería céntrica platense continúa prófugo de la Justicia, que lo busca por haberle pegado un cabezazo en la cara a un agente municipal cuando le hicieron una multa por haber dejado el vehículo mal estacionado, informaron fuentes policiales.



El hecho tuvo lugar la noche del martes, en diagonal 74 y 11, frente al local Tom Craft Beer, cuando personal de la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano detectó una camioneta sin ocupantes detenida en doble fila. “Dentro había cervezas e insumos que estaban siendo descargados para el comercio”, contó un vocero ante este medio. Los inspectores activaron las sirenas del móvil para llamar la atención del conductor del rodado en infracción, pero este nunca apareció. Entonces uno de los hombres bajó para labrar el acta correspondiente.



En ese momento, se hizo presente el conductor e increpó a los agentes. Discutió y le pegó un cabezazo a uno de ellos, impactando en la nariz. Luego se subió a la camioneta y escapó hasta 15 entre 56 y 57, donde tiene su propia cervecería, llamada “La Matriarcada”.



Ingresó al local y ya no salió, al menos mientras las autoridades estuvieron allí, por lo que tampoco pudo ser notificado de la causa penal en su contra. Pese a que ya pasaron casi tres días, aún no se pudo dar con él; “pero va a terminar cayendo de un momento para otro”, especuló un portavoz.



En cuanto a la víctima, fue trasladada hasta el hospital Italiano, donde recibió las curaciones de rigor y se estableció que su vida no corre peligro alguno.