El centro platense, jaqueado por la delincuencia

La inseguridad en las calles parece no tener fin. Ahora, a los delincuentes poco les importa actuar durante la noche, debido a que también roban durante la mañana y en lugares transitados. Ese fue el caso de la jornada de ayer, donde se registraron dos hechos delictivos.



El primero de los episodios tuvo lugar durante la madrugada, cuando sujetos desconocidos rompieron la vidriera de un comercio del centro de calle 12 y escaparon con un televisor, permaneciendo prófugos al cierre de esta edición.



Cabe mencionar que testigos indicaron que los ladrones atacaron un local de artículos del hogar cerca de las 4.30 y huyeron a toda velocidad a bordo de un auto Fiat Duna de color blanco. No obstante, esos son todos los datos que se conocen al momento de los implicados, ya que no lograron registrar la patente del rodado.



Asimismo, si bien parte del atraco quedó registrado en una cámara de seguridad, hasta el momento los investigadores no pudieron dar con los culpables, por lo que crece la bronca en los comerciantes y vecinos de la región.



Por su parte, un segundo hecho de inseguridad tuvo lugar en la misma jornada a unas calles del primer ilícito. En esta oportunidad todo quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona, donde se puede ver a dos maleantes a bordo de una moto cómo toman por sorpresa a un hombre en la zona de 29 y 59.



En las grabaciones puede apreciarse el momento en que dos motochorros asaltan al damnificado. Incluso, se ve la manera de accionar de los hampones que previamente merodeaban la zona en busca de alguna víctima a la que arrebatarle todas sus pertenencias.



Fue así como, al llegar a la mencionada intersección, los delincuentes pasaron raudamente, pero volvieron tras sus pasos al detectar a un hombre. Tras dar la vuelta, lo abordaron a punta de pistola y le arrebataron todo lo que tenía, para luego fugarse velozmente.



Cabe mencionar que por este segundo hecho delictivo tampoco hay detenidos y la Policía se encuentra analizando las filmaciones de las inmediaciones para poder dar con ellos. No obstante, vecinos del lugar reclaman que los robos son moneda corriente y que parece “ya una zona liberada”.