El excandidato a diputado Rinaldi atropelló a una delivery en Barrio Norte

Franco Rinaldi, excandidato a diputado por el macrismo, atropelló anoche a una repartidora de 24 años en Barrio Norte cuando volvían de cenar junto a Martín Tetaz, reconocido economista, también del mismo partido.

El hecho sucedió en Avenida Las Heras y Billinghurst y la Policía de la Ciudad detalló que quien causó el accidente fue Rinaldi, ante versiones que indicaban que había sido Tetaz el que había impactado contra la delivery.

En su cuenta de Twitter, el economista se descargó y dijo: "Ante versiones periodísticas miserables, quiero contarles que ayer un amigo, Franco Rinaldo, tuvo un accidente en la esquina de mi casa (embistió a una chica que cruzó en bici a contramano)".

En ese sentido, siguió: "Habíamos cenado juntos en Pizza Cero, así que después de dar aviso al 911 Franco me llama, me cuenta lo ocurrido y me pide que baje a asistir a la chica (Franco tiene una discapacidad y no podía por sus propios medios). Cuando llegué ya estaba la policía controlando la escena", agregó.

Por otro lado, la víctima se encuentra internada en el Hospital Fernández, con politraumatismos según indicó el parte policial y además, con fractura de cadera.

Aunque lo cierto es que se está fuera de peligro.