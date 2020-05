El insólito pedido de Barreda antes de morir: que esparzan sus cenizas en la cancha de Estudiantes

El femicida Ricardo Barreda habría tenido un curioso pedido antes de morir que sorprendió a más de uno por lo insólito y por lo imposible. Es de público conocimiento que simpatizaba por Estudiantes de La Plata, y por eso, su deseo habría sido que esparzan sus cenizas en el estadio del club.

Según comentó su último biógrafo, Pablo Marti, el hombre que asesinó a su mujer, sus dos hijas y su suegra en 1992, le habría manifestado en reiteradas oportunidades su última voluntad. Esta era que, después de ser cremado, sus restos sean depositados en la cancha de 1 y 57, reinaugurada en noviembre del año pasado.

El odontólogo falleció el pasado lunes a los 83 años y, desde entonces, Marti se encargó de comentar alguno de sus pedidos. Aparentemente, otro de los anhelos era reencontrarse con su amante y actuar en la serie televisiva El Marginal.

“Cuando me muera quiero ser cremado y que mis cenizas sean esparcidas en la cancha de Estudiantes”, fue una de las últimas confesiones, que despertó todo tipo de críticas de organizaciones feministas. Sin embargo, su deseo no podrá ser cumplido, debido a que fue enterrado en el cementerio de José C. Paz el pasado martes.

Incluso, en tono irónico, el criminal le había advertido a su biógrafo que, en caso de que no lo dejaran ingresar al Jorge Luis Hirschi para esparcir sus cenizas, “podés tirarlas en alguna plaza que lleve mi nombre".

La respuesta del club

Al tomar estado público su última voluntad, desde la Comisión directiva aclararon que nunca se analizó esa posibilidad y que, por lo tanto, no está en los planes ser debatido entre sus miembros.

De esta forma, desde el seno de la entidad deportiva descartaron de plano el supuesto deseo, basándose en los valores que pregonan y como respeto a las mujeres que forman parte no solamente de la vida social, sino también institucional.

Si bien no emitieron ningún comunicado oficial al no recibir una petición concreta, las autoridades de la institución quisieron aclarar los términos antes de que el rumor pudiera generar rispideces entre los socios e hinchas.

Barreda, que mató a escopetazos a su mujer Gladys McDonald (57), a sus dos hijas Cecilia (26) y Adriana (24) y a su suegra Elena Arreche (86) dentro de la casa de 48 entre 11 y 12 donde vivía, fue condenado a prisión perpetua en 1995. En 2008 obtuvo la prisión domiciliaria y en 2011, la libertad condicional. Murió el lunes en el geriátrico en donde estaba internado desde marzo, afectado por el alzhéimer y deterioro general que lo llevó a un paro cardiorrespiratorio.