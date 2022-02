"El Paisa" negó que la cocaína adulterada fuera de su propiedad

Tras negarse a declarar el viernes pasado, hoy Joaquín Aquino declaró ante la justicia en la causa que lo investiga por distribuir la droga adulterada que mató a 22 personas e intoxicó a otras 80.

Según le explicó al juez, la droga adulterada no era de su propiedad y aseguró que fue plantada por la Policía Bonaerense. Además dijo que no tiene nada que ver con Puerta 8 y luego, al igual que la indagatoria pasada, no respondió a las preguntas del fiscal ni del juez.

Además declaró la pareja de Aquino, que está embarazada, y respondió exactamente que igual que "El Paisa".

Aquino estaba prófugo de la justicia desde hacía dos años y Migraciones había pedido su expulsión, el narco tiene influencia en la zona de villa Loyola y otros asentamientos de 3 de Febrero.