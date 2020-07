El "Roba-Tangas" tiene en jaque a las vecinas y los policías de Villa Elvira

Tres mujeres de la zona de 13 y 90, en Villa Elvira, están siendo víctimas de un depravado, que roba ropa interior y la devuelve días después con perturbadores mensajes. Si bien en el vecindario hay ciertas sospechas sobre quién podría ser el autor de tales actos, por el momento el individuo está libre.

El aberrante hecho fue denunciado por una de las damnificadas ante este medio. La mujer, que prefirió preservar su identidad, detalló que todo comenzó hace cuatro meses, cuando empezó a notar que le faltaban prendas íntimas. “Como la ropa la dejo colgada en el patio para que se seque, al principio no me daba cuenta que me faltaba una bombacha”, detalló la víctima, quien luego agregó “pero cuando fue pasando el tiempo noté que cada vez me faltaban más y ahí fueron mis primeras sospechas”.

Creyendo en un primer momento que la ropa se había extraviado o que era una travesura de algún niño de la zona, le restó importancia. Sin embargo, todo cambió cuando el pasado viernes decidió comprar varias prendas nuevas. “Como eran recién compradas las lavé y las dejé en la soga bajo el sol, pero cuando fui a buscarlas horas después todas habían desaparecido”, aseguró.

Esto de inmediato la puso en alerta, pero aun así no se imaginaba que lo peor estaba por ocurrir. Fue el domingo pasado el día en que sucedió algo escalofriante: cuando fue hasta el lavadero de su casa encontró una de sus prendas arriba del lavarropas, pero lo más perturbador fue que al inspeccionarla descubrió que alguien le había dejado un mensaje escrito en ella.

Con una letra apenas entendible, sobre la tela podía leerse: “Lindas tangas, lindo cuerpo. Soy tu admirador, siempre te miro”. Llena de pánico por lo sucedido, de inmediato fue a hacer la denuncia en el destacamento Aeropuerto. Además, relató su calvario en redes sociales y fue allí cuando descubrió que al menos otras dos mujeres de su barrio son acosadas por el mismo pervertido.

“Esto es serio. Hay un acosador, degenerado y potencial violador suelto en la zona”, comentó preocupada la damnificada a diario Hoy. Si bien por el momento no hay un detenido, algunos de los frentistas apuntaron contra un adolescente como posible autor del hecho, aunque voceros oficiales señalaron que aún se está investigando lo sucedido.