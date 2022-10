"Estaba lúcido y cuando intentaban ayudarlo, les volvieron a tirar gas"

En la jornada de ayer, hinchas, familias enteras y periodistas fueron agredidos por la Policía, que disparó balas de goma. Una persona fallecida, identificada como Cesar Regueiro, y además hubo decenas de heridos. Aprevide suspendió la cancha.

En el barrio, donde hoy los vecinos estan con una gran conmoción y tristeza, su hijo destacó: "Él no tenía problemas en el corazón, cayó y pidió ayuda porque estaba ahogado. La policía no permitió que recibiera ayuda, murió delante de sus nietos y sus hijos", y agregó: "Jugó toda la vida a la pelota, no fumaba ni tomaba. Era un hombre sano".

"No lo querían subir a la ambulancia, la misma gente le hizo RCP. Él estaba lúcido y cuando intentaban ayudarlo, volvieron a tirarle gas. Después cuando lo subieron a la ambulancia no querían llevar a mi hermana, pero después no llegó con vida al hospital", dijo. "Él intentó salir rápidamente por los gases, nosotros no teníamos señal y en medio de la desesperación de la gente, uno de los nenes se perdió", concluyó.

"Era un tipo bueno, macanudo que se dedicaba a cuidar los nietos. Su pasión era ir a la cancha con los nietos, pero enel último tiempo había dejado de ir. Lo ahogo el gas que tiraron, quedó desvanecido", destacó el cuñado.