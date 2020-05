Femicidio de Anahí Benítez: “Si me condenan, el crimen va a quedar impune”

En medio de la pandemia, se reanudó ayer el juicio por el femicidio de Anahí Benítez. Uno de los imputados, Marcos Esteban Bazán, de 34 años, declaró por vi­deoconferencia y aseguró que es inocente. Por otra parte, se dirigió expresamente a la madre y sostuvo que si lo sentencian, el crimen quedará impune.

Desde la Unidad Penal de Olmos, el acusado advirtió que no conocía de antemano ni a la víctima ni a Marcelo Sergio Villalba (42), el otro imputado que tiene la causa. Este último, según lo dictaminó el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 de Lomas de Zamora, no estaba en condiciones psiquiátricas para hallarse en el debate. Por ello, no fue juzgado en febrero.

El momento más angustiante se vivió cuando Bazán le habló a Silvia Pérez, madre de Anahí, con el mayor respeto y afirmó casi al final de su declaración: “No tengo nada que ver con el crimen que se ha cometido”. Incluso, manifestó: “Si yo quedo detenido, el asesinato de su hija va a quedar impune”.

A pesar de que se puso a disposición de los jueces Elisa López Moyano, Roberto Conti y Roberto Lugones; como así también ante el fiscal Hugo Daniel Carrión y los abogados de ambas partes, ninguno lo interrogó. Por tal motivo, luego de su exposición, el TOC 7 dio por concluido el día y fijó, para el próximo lunes, la jornada para los alegatos.

Receso obligado

El juicio iniciado en febrero pasado, se reanudó tras 57 días de receso por la pandemia del coronavirus. Bazán lleva 33 meses detenido en la Unidad 9 de La Plata acusado de ser coautor de privación ilegal de la libertad agravada, homicidio agravado por alevosía, criminis causa y por mediar violencia de género. Y, alternativamente como partícipe necesario de abuso sexual agravado por acceso carnal. Si es hallado culpable, podría ser condenado a prisión perpetua.

Por otra parte, también a Villalba se lo acusa de robo y abuso sexual agravado por acceso carnal en carácter de autor, privación ilegal de la libertad agravada, homicidio agravado por alevosía, criminis causa y por mediar violencia de género en calidad de coautor, ya que su ADN fue hallado en el cuerpo de la víctima.

El crimen de Anahí ocurrió el 29 de julio de 2017, cuando la adolescente salió de su casa de Parque Barón, en Lomas de Zamora y caminó unas cuadras hacia el Parque Municipal Eva Perón. Ese mismo día, su familia denunció su desaparición. Su cadáver fue encontrado el 4 de agosto, desnudo, con lesiones cortantes y golpes en la cabeza, y enterrado en la Reserva Natural Santa Catalina.