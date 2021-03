Feroz emboscada del SITRAIC a miembros de la UOCRA deja dos heridos, uno de ellos lucha por su vida

Esta mañana, en 63, entre 19 y 20, colaboradores de la UOCRA fueron a brindar una charla a la empresa Toledo, que está tercerizada por Edelap y fueron emboscados por un grupo del sindicato SITRAIC, con quienes mantienen una intensa disputa en el último tiempo.

"Fueron a hacer su tarea gremial y a la media hora cayó una patota de 40 tipos del SITRAIC y le dieron con armas de fuego, botellazos, palos y hasta hirieron a dos", afirma un integrante de la UOCRA.

Los dos heridos son Marcelo Paz, quien lucha por su vida en el Hospital San Martín, y Martín Camelli, que recibió un puntazo de arma blanca durante la emboscada.

Esta disputa está fuera de control desde ambos lados y sin dudas que a los vecinos de nuestra ciudad preocupa y mucho. En las últimas semanas se han registrado varios incidentes, provocados por el sindicato alterno, SITRAIC.

El conflicto, al menos por ahora, parece no tener fin. No hay acuerdo desde ningún tipo y los objetivos entre ambos son claramente antagónicos, unos de otros. Es por eso que si no intervienen las fuerzas de seguridad será difícil frenar esta batalla campal que pone en peligro la vida de los vecinos y vecinas, no solo de La Plata, sino también de los alrededores.