Gonnet: detuvieron a una pareja por meterse en una obra en construcción

Un joven de 26 años y una mujer de 43 fueron detenidos en Gonnet luego de que fueran sorprendidos dentro de una obra en construcción sin poder justificar su presencia en el lugar.



El hecho ocurrió en la zona de 478 y 12, luego de que un llamado al 911 alertara a la Policía sobre la presencia de dos extraños en el interior. Hasta allí se dirigió un grupo de uniformados, que encontraron a ambos intrusos.



Si bien la pareja no estaba sustrayendo ningún elemento de valor, al ser interrogada no pudo dar una respuesta sobre qué hacía allí. Además, no contaba con los correspondientes permisos para poder circular, por lo que fueron aprehendidos por el delito de tentativa de hurto.



Se los trasladó hasta la dependencia de la Decimotercera, con jurisdicción en la zona, y se mantuvo comunicación con la Unidad Funcional de Instrucción Nº 8, que avaló dichas diligencias. No esclarecieron todavía sus intenciones.