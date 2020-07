Hallaron el cadáver de la menor de 14 años que había desaparecido en Reconquista

El peor final: Rocío Magalí Vera, la menor de 14 años, embarazada de dos meses, que había desaparecido ayer en Reconquista, Santa Fe, fue hallada muerta en un terreno baldío ubicado en la intercesión de las calle San Martín y calle 99, de esa ciudad.

El fiscal Alejandro Rodríguez, hizo presente en el lugar, calificó al hecho como “desgraciado” y precisó que “se encuentra el cuerpo sin vida de una adolescente, la localiza un hermano y da aviso al personal policial que justo pasaba por el lugar y ahí se activa todo el trabajo de venir al lugar".

Además el medio local El Litoral informó que el funcionario agregó que “se hizo presente el Grupo Técnico Criminalístico, la médica policial, gente de la policía de investigaciones, de la fiscalía y personal de la Comisaría Segunda, y fuimos hasta el lugar donde está el cuerpo, más o menos a 50 metros en un baldío”.

Ayer, la Comisaria Segunda de Reconquista emitió un pedido de paradero por fuga de hogar a pedido de la madre de Rocío. La mujer relató que la menor vivía en barrio La Loma, extremo sur de la ciudad, y que en horas de la mañana “sin poder precisar la hora, el novio de ella que se llama M. V. la llevó a la casa de su padre que vive en calle 10 sin poder precisar la dirección exacta porque quería pasar el día con su padre”.

Después, dijo que “la llamó el padre de su hija para decirle que Rocío se fue con E. G., de unos 30 años a una casa en el barrio Carmen Luisa donde se juntan siempre y que a esa casa le dicen Santa Rita”. Pero cuando la fue a buscar, ya no estaba más en ese lugar y “un joven le contó que ya Rocío no se encontraba más y que no sabe para dónde fue”.