Horror en el Mater Dei: no quisieron atender a una paciente y murió en la puerta del hospital

En las últimas horas se conoció la muerte de una mujer que viajó hacia el Instituto Médico Mater Dei, ubicado en la calle 45 entre 13 y 14, en un remis desde Melchor Romero.

Según se pudo conocer la mujer, María Ángela Castro, tenía 75 años y se había vacunado hacía diez días, sin embargo se contagió de coronavirus y no respiraba bien. Pese a que llegaron al nosocomio en pocos minutos no llegó a recibir asistencia médica y falleció dentro del vehículo que la había trasladado.

El remisero se puso en contacto con este medio y declaró:

"En el Mater Dei no la atendieron, yo llamé a la gente de la entrada para pedir ayuda y la señora de la entrada me cerró la puerta sin llamar a nadie, la señora falleció arriba del auto".

"La fui a buscar en 170 entre 46 y 47, la traje con problemas respiratorios, la médica de cabecera de la mujer trabaja ahí. Me cerraron la puerta, no la quisieron atender, me dijeron que solo había un médico y no la podía bajar a atender", continuó.

"Vino el SAME a las dos horas, constataron el fallecimiento y después vino la científica, fue a las 15 de la tarde y terminó a las 20 de la noche, el Mater Dei no hizo nada, ni preguntaron que había pasado", concluyó.

Se hicieron presentes efectivos policiales, que habían sido alertados minutos previos, y se inició una investigación para conocer las causales del fallecimiento de la mujer, la cual no fue precisada su edad ni su identificación.